VERSO CATANIA-CATANZARO: quando 4 gol e 5 espulsioni caratterizzarono il match giocato nel 2016

Viaggio amarcord su Catania-Catanzaro, soffermandoci sul confronto vinto dai rossazzurri al “Massimino” il 13 novembre 2016. Allora il Catania conquistò la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche sconfiggendo il Catanzaro con il punteggio di 3-1.

Partenza sprint per gli uomini di Pino Rigoli che trovarono il vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Biagianti servito perfettamente da Djordjevic. Il Catanzaro però reagì alzando il baricentro e sfruttando una disattenzione difensiva degli etnei che permise la rete del pari a Tavares, il quale avrebbe vestito nei mesi successivi proprio la maglia del Catania con risultati tutt’altro che lusinghieri. Emozioni finite? Non proprio. Al 45′ fu Mazzarani a riportare in vantaggio i padroni di casa con la prima rete personale in stagione.

Nella ripresa il nervosismo prese il sopravvento, con le due squadre in dieci uomini per la doppia espulsione di Bergamelli e del palermitano Prestia. Il Catania, però, ebbe ancora la forza per proporsi in avanti e trovare il 3-1 con Di Grazia. Nel finale altra espulsione per la formazione di Rigoli che perse Gil per un intervento in ritardo da ultimo uomo. Poi, rosso a Di Bari e Pasqualoni per il Catanzaro.

===>>> Catania 3-1 Catanzaro, vedi gli highlights dell’incontro

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Di Cecco, Drausio, Bergamelli, Djordjevic (50’ Parisi); Biagianti, Bucolo, Fornito; Mazzarani (66’ Bastrini), Paolucci, Di Grazia (79’ De Santis). A disp.: Martinez, Nava, Piermarteri, Scoppa, Russotto, Barisic, Calil, Anastasi. All. Rigoli.

CATANZARO (4-2-3-1): Grandi; Esposito, Prestia, Di Bari, Patti; Maita, Carcione; Icardi (70’ Pasqualoni), Van Ransbeeck (60’ Giovinco), Cunzi (85’ Basrak); Tavares. A disp.: Leone, De Lucia, Bensaja, Baccolo, Campagna, Moccia, Imperiale. All. Zavettieri.

ARBITRO: D’Apice di Arezzo (Dell’Università-Rabotti).

MARCATORI: 2’ Biagianti, 29’ Tavares, 45’+2 Mazzarani, 69′ Di Grazia

AMMONITI: Tavares, Mazzarani, Paolucci, Di Bari, Giovinco, Di Cecco, De Santis

ESPULSI: al 68’ Bergamelli e Prestia per reciproche scorrettezze; al 77’ Drausio per fallo su chiara occasione da gol; al 90’ Di Bari per doppio giallo; al 95’ Pasqualoni.

