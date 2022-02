SERIE C: 22/a giornata, ecco le partite in programma

Riportiamo di seguito le gare in programma per la 22/a giornata del girone C di Serie C. Squadra in campo nelle prossime ore tra il pomeriggio e la sera. Palermo-Taranto rinviata al 30 marzo per preservare il campo del “Barbera” in vista della partita dell’Italia.

Messina e Campobasso cercano conferme rispettivamente contro Monopoli e Monterosi Tuscia. Trasferta non priva d’insidie per l’Avellino a Latina. Bari chiamato a risollevarsi in casa contro il Picerno, mentre il Catania potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla salvezza in caso di vittoria contro la Paganese. Una Juve Stabia in crisi proverà a rialzare la testa contro la Vibonese, formazione alla ricerca disperata di punti salvezza. Test Potenza da superare per il Catanzaro che mette nel mirino il primo posto. Foggia in buona salute che renderà visita alla Turris, la quale attraversa un periodo di forte difficoltà e viene dalle cinque sberle di Palermo. La Virtus Francavilla vuole riprendere il feeling con i tre punti, ma dovrà assicurarsi di superare l’ostacolo Fidelis Andria nel derby.

14:30 ACR Messina – Monopoli

18:00 Campobasso – Monterosi Tuscia

18:00 Latina – Avellino

21:00 Bari – Picerno

21:00 Catania – Paganese

21:00 Juve Stabia – Vibonese

21:00 Potenza – Catanzaro

21:00 Turris – Foggia

21:00 Virtus Francavilla – Fidelis Andria

