AVV. INGRASSIA: “Nuova asta, la fiamma della speranza resta accesa”

Così, sui social, l’avvocato e tifoso del Catania Enzo Ingrassia dopo che il Tribunale ha prorogato l’esercizio provvisorio e pubblicando per una nuova asta: “La fissazione di una nuova asta e’ una boccata di ossigeno, e lascia aperto uno spiraglio alla speranza! Giusto! Poi tanti sostengono che “venga chiunque”, purche’ il Catania sia salvo! Orbene, massimo rispetto per chi cio’ sostiene! Ma io, ribadendo che con l’asta si acquista il solo ramo di azienda e non il titolo sportivo, sarei fortemente preoccupato se il “chiunque” venisse attratto dal solo ribasso d’asta! Ben altri sono gli impegni economici da sostenere affinche’ la Federazione, ai sensi dell’art 52 delle Norme Federali, conceda di poi il titolo sportivo. Come ben altri sono gli impegni economici da sostenere per dare legittime risposte alle legittime aspettative dei tifosi dopo anni di sofferenza! Comunque la fiammella resta accesa, e speriamo possa diventare fiamma viva tale da colorare il cielo di rossazzurro! Il Catania nel nostro cuore!”.

