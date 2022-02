BALDINI a Eleven Sports: “Orgoglioso dei miei ragazzi, non mollerò mai”

Ieri abbiamo riportato alcune dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Catania. In questa sede citiamo, invece, le parole che mister Francesco Baldini ha pronunciato ai microfoni di Eleven Sports poco prima che l’arbitro decidesse di rinviare l’incontro di Avellino: “Cosa mi ha convinto a cercare di portare questa avventura fino alla fine? Quello che mettono i ragazzi tutti i giorni in allenamento, a prescindere da tutto. Sono il mio orgoglio, non ho mai sentito questi ragazzi lamentarsi di qualcosa. Quando rotola il pallone in campo, sia che si tratta di partita o allenamento – i ragazi ci danno sempre a mille. Questa è stata la cosa che non mi ha fatto mollare assolutamente e che non mi farà mollare di un centimetro. Abbiamo il compito di salvare la squadra sul camp oe bisogna farlo prima possibile. All’extra campo pensiamo quando non siamo sul rettangolo di gioco”, quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com.

