CALCIO SICILIANO – De Rose (Palermo) dopo il ko di Francavilla: “Crediamo fortemente alla Serie B”

Per l’ennesima volta il Palermo perde in trasferta. A Francavilla vince la Virtus 2-1 ma i rosanero hanno sprecato varie occasioni da gol. Malgrado il ko i rosanero puntano in grande, come sottolinea il centrocampista e capitano della squadra Francesco De Rose: “Siamo vivi, la cosa che ci fa ben sperare è la prestazione, siamo una squadra vivissima, sappiamo che dobbiamo crescere ancora e stiamo facendo il nostro percorso. Questa è una squadra importante, sono convinto che raccoglieremo quello che abbiamo seminato, noi ci crediamo fortemente alla B e questo ci teniamo a farlo sapere alla gente, a chi era sugli spalti in trasferta oggi e a chi non smette di starci vicino: lotteremo sempre fino all’ultimo secondo”, le parole riprese da mediagol.it.

