CANEO (all. Turris): “Catania, vittoria meritata ma non digerisco l’antisportività. Hanno speso molto più di noi sul mercato…”

L’allenatore della Turris Bruno Caneo analizza la sconfitta interna col Catania nel post gara: “Loro sono una buona squadra e sono superiori, con qualità e forza hanno bucato sulla nostra fascia esterna, sbloccando il risultato su un’azione isolata e facendo un bel gol tra l’altro. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, dura. Il loro valore non rispecchia la classifica, sono molto più bravi e forti e hanno speso molto più di noi. Il Catania è una squadra forte per quanto ha speso, vincendo meritatamente. Noi in mezzo al campo abbiamo retto bene. Pinto oggi ha fatto una gran partita, idem Albertini dall’altra parte. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Siamo stati un pò meno brillanti e meno sicuri ma la squadra ha provato a giocare cercando di contrapporsi con la fisicità, ma non era facile. Nervosismo nel finale? E’ scaturito tutto da una mancanza di sportività da parte di un componente della panchina del Catania che ha preso la palla e l’ha buttata in campo. Lì ho perso un pò le staffe. Non lo dovevo fare. Però l’antisportività proprio non la digerisco”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***