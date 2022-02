PAGELLE DI REPARTO: dalla difesa all’attacco, bene i rossazzurri. Moro mattatore dell’incontro

Al termine della sfida tra Turris e Catania, vinta dall’Elefante con il punteggio di 1-3, pubblichiamo le consuete pagelle di reparto:

DIFESA 7

Il reparto più in affanno della compagine etnea riesce a cavarsela egregiamente contro il secondo miglior attacco di tutto il girone. Molto bene la coppia centrale mancina Monteagudo–Lorenzini, in grado di chiudere quasi tutti gli spazi concedendo davvero pochissimo a Giannone e compagni. Peccato soltanto non essere riusciti a mantenere inviolata la propria porta. Sugli esterni ottima anche la prova sia di Pinto che di Albertini. Il terzino pugliese sta migliorando notevolmente la propria condizione fisica non disdegnando qualche scorribanda in avanti, soprattutto nel secondo tempo, e mantenendo alta la soglia della concentrazione anche in copertura. L’ex Virtus Francavilla invece corona la sua partita con un bellissimo pallonetto che sblocca il punteggio ed incanala la gara verso binari decisamente favorevoli. Normale amministrazione per Sala che nel finale respinge come può la botta ravvicinata di un avversario per poi capitolare sul successivo tap-in di Ghislandi.

CENTROCAMPO 7

Tantissima quantità ed intensità in mediana dove Cataldi, Rosaia e, a turno, sia Greco che Simonetti non lesinano corsa, gamba e garra. L’ex Sambenedettese discreto in fase di costruzione ed estremamente prezioso in interdizione. Tanta legna e contrasti anche da parte di Rosaia e Simonetti, quest’ultimo pronto a dialogare spesso con Greco e, talvolta, interscambiandosi con lui nella posizione di esterno alto. Impatta bene pure Provenzano, in grado di aggiunge maggiore fisicità al centrocampo, sfiorando il suo primo gol rossazzurro nel finale. Senza voto Izco, entrato soltanto a pochi istanti dal fischio finale, ma comunque in grado di offrire il proprio supporto ed esperienza.

ATTACCO 6,5

Il voto al reparto offensivo sarebbe potuto essere più alto se fossero state concretizzate le tante palle gol prodotte. Detto questo la scena non può che prendersela Luca Moro, autore di un gol ed un assist e vero mattatore dell’incontro. Sontuoso ed imponente lo stacco aereo con il quale fulmina Perina per il 2-0 etneo ma altrettanto bravo nel chiudere il triangolo con Albertini permettendo al terzino etneo di siglare il vantaggio. Ancora una volta onnipresente Greco che, a prescindere dal ruolo, dimostra uno strapotere fisico impressionante. Corre e lotta dietro ogni pallone per tutti i novanta minuti di gioco, mantenendo sempre la mente lucida nel tentativo di compiere la giocata giusta. Pazzesca la corsa indiavolata verso la porta nel finale del primo tempo, bloccata soltanto dalla tempestiva uscita del portiere campano, così come l’assist per Moro nella ripresa, purtroppo cestinato dall’attaccante patavino. Molto diligente tatticamente ma poco presente in zona offensiva Biondi, che nel finale spreca una ghiotta opportunità in contropiede non servendo i propri compagni meglio posizionati. Senza voto Sipos, Russotto e Zanchi, subentrati solo nel finale, con quest’ultimo però che ha il merito, in pieno recupero, di sfruttare il liscio della difesa campana per chiudere i giochi e siglare la prima marcatura stagionale.

