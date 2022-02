CANEO (all. Turris): “Prendiamo il Catania con le pinze. Ritmo importante e personalità decisa”

Alla vigilia della sfida tra Turris e Catania riportiamo le dichiarazioni pre gara di mister Caneo, allenatore dei campani:

“É meglio tornare subito in campo perché così come le vittorie non si godono abbastanza anche con le sconfitte è meglio ritornare in campo dopo tre giorni così da risanarle, però la squadra è sempre stata viva, è forte. Ho rivisto la partita contro il Monopoli ed abbiamo fatto una prestazione di livello e spessore, il fatto stesso che siamo usciti tra gli applausi del pubblico avversario è un attestato di stima che dobbiamo continuare a credere nel nostro calcio. Dobbiamo essere sempre vogliosi, cercando di mantenere la nostra credibilità e di giocare a calcio facendo la partita. A Monopoli abbiamo avuto una grossa delusione a fine gara tant’è che lo spogliatoio è rimasto in silenzio per alcuni minuti, ma noi siamo qua, stiamo facendo un ottimo campionato andando anche oltre quelle che erano le nostre previsioni quindi bisogna continuare così, mettendoci dietro le cose brutte e portando avanti quelle belle. Abbiamo sempre un’idea di gioco e di calcio con prospettive importanti e, a partire già da domani contro il Catania, il nostro ruolino di marcia dovrebbe cambiare provando ad essere più incisivi sia in casa che fuori“.

“Mi aspetto una partita con un ritmo importante ed una personalità decisa. Il Catania è un gruppo importante per la categoria, io sono già passato diverse volte da situazioni analoghe ed è chiaro che non è facile convivere con disagi ambientali ed economici, quindi dobbiamo prendere i nostri avversari con le pinze rispettando quelli che sono i loro punti di forza, quindi preparerò la partita cercando di difendere meglio di quanto fatto fino adesso e di concretizzare nel migliore dei modi il nostro pensiero di calcio. Siamo tutti dentro a questo progetto e alla nostra voglia di emergere sia come singolo che come gruppo, ma la nostra è una squadra che sta dando le giuste soddisfazioni per tutti”.

