CATANIA 0-1 PICERNO: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di ‘Sicra Press’) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 26/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Picerno contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 0-1.

Il Catania crea delle occasioni da gol molto importanti ma non riesce a superare l’estremo difensore ospite Viscovo, decisivo a protezione dei pali. A risolvere l’incontro ci pensare l’ex di turno Reginaldo al minuto 16 della prima frazione, subito dopo la traversa colpita da Parigi. C’è la reazione etnea ma non basta per riequilibrare il risultato.

