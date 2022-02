CATANIA-PAGANESE: dirigerà l’incontro Ancora di Roma 1

Sono stati designati gli arbitri per i recuperi della 3/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Catania-Paganese, in programma martedì sera e valevole per il girone C, sarà diretta dal sig. Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia. Quarto Ufficiale Simone Gavini di Aprilia. Nessun precedente da direttore di gara per Ancora, che registra 21 presenze in Serie C (10 nel girone A, 9 nel girone B, 1 nel girone C e 1 in Coppa Italia di C), 93 le ammonizioni comminate (44 nel girone A, 41 nel girone B, 5 nel girone C e 3 in Coppa Italia di Serie C), 5 espulsioni (3 rossi diretti e 2 doppie ammonizioni) e 6 rigori assegnati (5 nel girone B e 1 in Coppa Italia di Serie C). L’unica partita arbitrata finora nel raggruppamento C è Monopoli 3-1 Turris (stagione 2020/21).

