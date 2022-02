CATANIA-PAGANESE: probabili formazioni. Leggero turnover per Baldini, oppure squadra che vince non si cambia?

Tra qualche ora scenderanno in campo Catania e Paganese per il recupero della 22/a giornata del girone C di Serie C. Catania a caccia della terza vittoria consecutiva che avvicinerebbe sensibilmente i rossazzurri alla salvezza, mentre la Paganese proverà a superare il momento difficile conseguendo un risultato positivo. A rischio la panchina del tecnico Grassadonia, che ritrova Guadagni ma non potrà fare a meno dell’esperto centravanti Castaldo.

Mister Baldini ha convocato regolarmente tutti i calciatori. Non si registrano defezioni, ma le tante partite ravvicinate potrebbero suggerire al tecnico di modificare qualcosa nell’undici di partenza. Il condizionale è d’obbligo, perchè spesso la celebre frase di Boskov “Squadra che vince non si cambia” ha i suoi vantaggi. Ancor di più se consideriamo il contesto di un incontro di fondamentale importanza per il Catania. Vedremo, pertanto, se ci sarà spazio per lo stesso undici sceso in campo sabato pomeriggio.

In tal caso Baldini darebbe spazio nel 4-3-3 a Sala in porta; Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto a completamento della linea difensiva; Rosaia, Cataldi e Simonetti a centrocampo; Biondi, Moro e Greco in avanti. Optando invece per il turnover ci sarebbe qualche lieve modifica. Ad esempio si può ipotizzare un impiego di Zanchi facendo rifiatare Pinto, oppure l’utilizzo di Provenzano in mezzo al campo e/o di Russini dal 1′ in avanti, senza dimenticare anche la possibilità di mettere dentro gente come Izco, Russotto, Sipos o Piccolo. Le alternative non mancano, dalla difesa all’attacco. Attenzione al cartellino giallo, poi, per cinque rossazzurri diffidati: Sala, Simonetti, Russotto, Provenzano e Moro.

Oltre al sopra citato Castaldo, la Paganese non potrà disporre di Volpicelli, che continua il lavoro differenziato, oltre agli squalificati Martorelli e Celesia. Grassadonia dovrebbe schierare il consueto 3-5-2 (5-3-2 in fase di non possesso) con Baiocco in porta; Sbampato, Murolo, De Santis dietro; Zanini, Bensaja, Tissone, Firenze e Brogni a centrocampo; Diop e Tommasini in avanti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) e Franck Loic Nana Tchato (Aprilia). Quarto ufficiale Simone Gavini (Aprilia). L’incontro sarà visibile online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

