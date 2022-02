CATANIA: ripresa allenamenti. Contro il Picerno out Cataldi

Qualche ora di meritato riposo per il Catania dopo la disputa di tre gare ravvicinate al cospetto di Catanzaro, Fidelis Andria e Turris, con le ultime due sfide giocate in trasferta. Reduci dal pareggio del “Degli Ulivi”, i rossazzurri hanno riassaporato il gusto dei tre punti a Torre del Greco. Gli allenamenti in sede sono ripresi nel pomeriggio per cominciare a preparare un altro confronto molto importante, quello casalingo con il Picerno. Per l’occasione si dovrà rivedere qualcosa nel reparto di centrocampo, sicuramente privo dello squalificato Cataldi che, essendo già in regime di diffida, salterà la gara di sabato prossimo dopo essere stato ammonito nel corso del vittorioso match con la Turris.

