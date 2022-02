EX ROSSAZZURRI – Calaiò: “Nonostante le difficoltà il Catania sta dando tutto in campo”

L’ex attaccante del Catania Emanuele Calaiò, intervenuto in collegamento telefonico nel corso di 0825 – Focus Serie C, ha espresso la propria opinione da addetto ai lavori sulla situazione del Catania: “Anche se la società non si sa ancora esattamente che fine farà, con la tifoseria che vive un periodo particolare perchè si rischia di andare in categorie inferiori il prossimo anno, i giocatori che scendono in campo danno tutto per la maglia. Perchè Catania è una piazza importante, è storia, ha fatto la Serie A. Il Catania vittorioso a Torre del Greco contro la Turris, squadra che esprime un buon calcio ed è la sorpresa di questo campionato – anche se ha avuto qualche battuta d’arresto dopo la sosta – conferma che, nonostante le difficoltà, possiede dei giocatori in organico che possono fare la differenza, Moro su tutti”.

