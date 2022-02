CATANIA: situazione disciplinare, anche Moro in diffida

La situazione disciplinare del Catania aggiornata non rileva nuove squalifiche, a parte quella di mister Francesco Baldini che salterà anche le prossime due giornate di campionato. Si segnala invece che Andrea Russotto e Alessandro Provenzano permangono in regime di diffida e, dunque, entrambi verranno squalificati al prossimo cartellino giallo. A loro si aggiunge Luca Moro, ammonito per la quarta volta in questo campionato nel corso di Catania-Picerno.

