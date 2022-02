La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.158/DIV del 7.1.2022, ha disposto per la partita Catania-Virtus Francavilla, in programma sabato 19 febbraio allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la 28/a giornata del girone C di Serie C, il fischio d’inizio alle ore 14:30. L’orario viene dunque anticipato di tre ore rispetto a quanto anticipato.

