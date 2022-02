VERSO JUVE STABIA-CATANIA: Ceccarelli, Tonucci e Lucenti ritrovano i rossazzurri

Sono quattro gli ex attuali di Juve Stabia e Catania, avversarie martedì pomeriggio in Campania. Tommaso Ceccarelli affronterà i rossazzurri dopo avere vestito la maglia dell’Elefante fino a poco tempo fa, facendo ritorno a Castellammare di Stabia nel mercato di gennaio, a 12 anni di distanza dall’esperienza che lo vide esordire in Serie B con le Vespe. Altra vecchia conoscenza del Catania è il difensore Denis Tonucci, rossazzurro nella passata stagione, e Giorgio Lucenti, attuale collaboratore tecnico dei campani e protagonista nell’anno della promozione etnea in Serie A (2006). Mariano Izco, invece, torna al “Menti” dopo avere totalizzato poche apparizioni in gialloblu nella stagione 2019-20, in B.

