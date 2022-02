CATANIA: situazione disciplinare, ultima giornata di squalifica per Baldini

La situazione disciplinare del Catania aggiornata non rileva squalifiche, a parte quella di mister Francesco Baldini che salterà anche la prossima giornata di campionato dopo avere scontato due turni di stop. In occasione di Catania-Virtus Francavilla, dunque, sarà ancora il vice Luciano Mularoni a dirigere le operazioni dalla panchina. Per il resto Andrea Russotto, Alessandro Provenzano e Luca Moro permangono in regime di diffida. Al prossimo cartellino giallo, pertanto, salteranno la successiva sfida.

