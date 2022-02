EX ROSSAZZURRI – Gaucci sui social ricorda il papà: “Manchi tantissimo a molte persone che ti hanno voluto bene”

Due anni fa si spense all’età di 81 anni Luciano Gaucci, che tra il 2000 ed il 2004 fu Presidente del Calcio Catania insieme con il figlio Riccardo. Morì a Santo Domingo dove si era rifugiato negli ultimi anni della sua vita: dal 2005 al 2008 era stato soggetto a custodia cautelare attiva per il fallimento del Perugia. I tifosi rossazzurri lo ricordano per la promozione in B nel 2002 e la tenace battaglia legale sostenuta con Riccardo per salvare il Catania dalla retrocessione, portando all’allargamento della Serie B a 24 squadre.

Lo stesso Riccardo rivolge un pensiero in sua memoria via social: “Sono passati due anni dalla tua scomparsa. Quando mi è arrivata la notizia ero in ritiro con la squadra ed è stato uno shock. Anche se non parlavamo più da tempo, manchi tantissimo a molte persone che ti hanno voluto bene. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”

