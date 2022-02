EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Applauso a tifosi e squadra. Catania, abbiamo fatto la storia. E quel gol a Milano…”

L’ex rossazzurro Adrian Ricchiuti fa un plauso al Catania per come, sul campo, sta rispondendo in un periodo di grande incertezza societaria, rivolgendo anche uno sguardo al passato vissuto alle pendici dell’Etna, ai microfoni di footballnews24.it:

“C’é da fare un grosso applauso al Catania, ai giocatori ed allo staff. Mi riferisco anche ai magazzinieri, ai dottori e a tutto il resto del team. Izco sta facendo una cosa eccezionale e indipendentemente da come andrà a finire il campionato, c’é solamente da battere le mani a tutti. In primis ovviamente anche ai tifosi che si stanno dimostrando molto attaccati alla squadra e alla maglia, anche se questo già lo sapevo; sono veramente contento per loro”.

“La mia esperienza in rossazzurro? Sono stati 4 anni favolosi nei quali è stata fatta la storia del calcio a Catania. Eravamo veramente una bella squadra, sono rimasto in contatto con tutti e questo mi rende orgoglioso di aver giocato con grandi giocatori. L’11 aprile del 2010 il mio gol a San Siro contro il Milan nella gara che terminò 2-2? E’ stata un gioia immensa per uno come me che arrivava dalle categorie inferiori. E’ stato veramente un piacere smisurato e questa sensazione auguro di provarla ad altri bambini che oggi alleno. Spero per loro che possano arrivare a giocare in uno stadio del genere e battagliare contro tutti quei campioni”.

