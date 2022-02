VERSO CATANIA-PAGANESE: c’è il ko dell’andata da riscattare. Diop condannò i rossazzurri, caduti in superiorità numerica

12 settembre 2021. Si giocò la gara d’andata tra Paganese e Catania allo stadio “Marcello Torre” dove i padroni di casa, in inferiorità numerica per quasi 40 minuti, riuscirono a compiere una vera e propria impresa incassando i tre punti.

Grandi emozioni soprattutto ad inizio ripresa. Al minuto 47 Sipos non sfruttò l’imbucata di Ceccarelli calciando altissimo sul fondo. Appena un minuto dopo, ancora Ceccarelli provò a mettersi in mostra con un pregevole sinistro a giro ma Baiocco volò sul secondo palo deviando il tiro dell’esterno rossazzurro. Successivamente fu invece Provenzano a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa terminato di un soffio a lato. Al 50’ arrivò l’episodio che avrebbe potuto cambiare il match: Sussi, già ammonito, controllò malamente la sfera atterrando Russotto all’interno dell’area. Rigore ed espulsione (secondo giallo): dal dischetto però Ceccarelli si fece ipnotizzare da Baiocco che, grazie anche all’aiuto del palo, respinse la conclusione.

Con il Catania in superiorità numerica sembrava che i rossazzurri avessero la gara in pugno, invece la Paganese trovò il clamoroso vantaggio al 70′: Diop bruciò sullo scatto Ercolani e, sfruttando la marcatura del numero 6, si appoggiò sull’ex United prima di scagliare un tiro di controbalzo andato ad insaccarsi alla spalle di Stancampiano con uno splendido scavetto. L’Elefante rispose (71’) con il colpo di testa di Biondi che sorvolò di pochissimo l’incrocio dei pali, successivamente con la deviazione di Greco che a botta sicura trovò la manona dell’estremo difensore avversario negandogli la prima gioia tra i professionisti.

Finale al cardiopalma: prima fu la Paganese ad andare vicinissima al raddoppio con il calcio di punizione di Zito terminato sull’esterno della rete (91’), poi il Catania che non trovò il guizzo vincente sia con Russini (92’) che con Maldonado. Il triplice fischio del direttore di gara sancì la seconda sconfitta stagionale per gli etnei che peccarono in cinismo e concretezza, non sfruttando la superiorità numerica ed imbattendosi in un Baiocco davvero in stato di grazia. La Paganese ringraziò anche Abou Diop, subentrato al posto dell’infortunato Guadagni e che firmò lo splendido gol che valse il primo successo azzurrostellato in questo torneo. Risultato di 1-0 che il Catania ha la possibilità di riscattare nelle prossime ore al “Massimino”.

TABELLINO PARTITA

MARCATORE: 69′ Diop

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato (51′ Scanagatta), Murolo, Schiavi (81′ Schiavino); Sussi, Cretella, Vitiello (57′ Zito), Tissone (58′ Volpicelli), Manarelli; Castaldo, Guadagni (45′ Diop).

A disp. di Grassadonia: Caruso, Pica, Perlingieri, Zanini, Del Regno, Piovaccari, Iannone

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia (63′ Biondi), Maldonado, Provenzano (76′ Greco); Ceccarelli (59′ Russini), Sipos (63′ Moro), Russotto (59′ Piccolo)

A disp. di Baldini: Sala, Pino, Ropolo, Albertini, Zanchi, Izco, Cataldi

ARBITRO: Enrico Maggio (Lodi)

Assistenti: Giuseppe Centrone (Molfetta) e Mauro Dell’Olio (Molfetta)

Quarto uomo: Andrea Ancora (Roma 1)

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.; al 50′ rigore fallito da Ceccarelli

AMMONITI: Sussi, Calapai, Vitiello, Maldonado, Grassadonia (proteste), Monteagudo, Volpicelli

ESPULSI: Sussi (doppio giallo)

