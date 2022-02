FUTURO CATANIA: la palla passa ancora al Tribunale, quale scenario?

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna l’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania s.p.a. è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione”. E’ il testo del comunicato stampa firmato dal Presidente del Tribunale di Catania, dottor Francesco Mannino, che conferma il mancato deposito di offerte. Adesso cosa succederà? Tifosi e ambiente vivono nell’incertezza queste ore difficili. Ad oggi l’unico elemento certo è che l’attività gestionale dei curatori fallimentari proseguirà fino al 28 febbraio. Come non di rado si verifica nel calcio, la prima asta è andata deserta. Vedremo se ne verrà indetta una seconda, con condizioni diverse ed un prezzo base al ribasso. Ma ci sarebbero i tempi tecnici affinchè questo accada? Da non escludere anche la possibilità di rilevare le sorti della squadra tramite una trattativa privata. L’estensione della durata dell’esercizio provvisorio rappresenta un’altra delle ipotesi al vaglio ma, al raggiungimento di tale scopo, si dovrebbe riscontrare l’eventuale presenza di crediti in cassa che consentano la prosecuzione dell’attività. A proposito di crediti, va sottolineato che le circa 300mila euro d’incasso derivanti dal mercato di gennaio non sono somme del tutto disponibili nell’immediato.

