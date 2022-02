INFERMERIA: da valutare le condizioni di Claiton, Piccolo e Russini

Dopo avere osservato una mattinata di ripreso, ieri il Catania ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo. Oggi, invece, i rossazzurri hanno sostenuto una seduta mattutina in vista del Picerno. Gli etnei, suddivisi in gruppi formati in base ai minuti di gioco sommati a Torre del Greco ed alle necessità di recupero, hanno svolto due programmi differenziati. Nove calciatori hanno lavorato inizialmente in palestra e poi in campo, dedicandosi ad esercitazioni tattiche incentrate sul gioco di posizione. Tutti gli altri disponibili, dopo una sessione di lavoro atletico, hanno disputato una partitella. Cataldi, come già riportato, salterà il match di sabato per squalifica. Da valutare le condizioni fisiche di Claiton, Antonio Piccolo e Simone Russini. I primi due accusano qualche problema articolare, il terzo ha effettuato un’infiltrazione alla caviglia.

