LA VECCHIA: “Zanchi gran bel giocatore. Albertini, errore perdonato. Attenzione al Picerno, non temo i Play Out per il Catania”

Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – è intervenuto nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television per commentare la vittoria di Torre del Greco con uno sguardo rivolto anche alle partite successive:

“Tra Andria e Torre del Greco avevo pronosticato 4 punti per il Catania, la vittoria nel primo caso ed il pareggio con la Turris. I punti sono quelli, ma è andata viceversa. Dal punto di vista delle motrivaiozni, Andria era la gara più difficile. La Turris ha un ruolino di marcia casalingo di 6 vittorie e altrettante sconfitte, senza mai pareggiare. La disposizione difensiva della Turris mi ha lasciato perplesso in tutte le reti del Catania. I corallini hanno preso sei reti tra andata e ritorno dal Catania. In occasione dello 0-1 Albertini è stato agevolato nel tirare perchè i difensori non hanno stretto. Nella seconda rete potevano essere storditi per l’espulsione, mentre il gol di Zanchi è da comiche. A proposito di Zanchi, sono soddisfatto della sua permanenza. E’ un gran bel giocatore, deve trovare continuità e spazio. Bene anche Albertini, è stato perdonato l’errore col Catanzaro. Vittoria strameritata, netta e chiara del Catania”.

“I prossimi impegni? Il Picerno sul campo ha fatto più punti del Catania. Attenzione, segnano pochissimo a parte i tre gol rifilati al Monopoli. Hanno un attacco anemico ma sono compatti, subiscono poche reti, ottimizzano abbastanza. Il Picerno è una buona squadra. Speriamo che i punti di penalizzazione in classifica non siano 4, in ogni caso non temo per i Play Out perchè le ultime 4-5 squadre sono molto più deboli del Catania. In chiave Play Off, invece, il Catania se la dovrebbe vedere con Taranto e Juve Stabia, ma è difficile ottenere un piazzamento in quella zona di classifica perchè la penalità taglia le gambe al Catania”.

