VERSO CATANIA-PICERNO: all’andata decisivo Moro, il palo salvò i rossazzurri

Era lo scorso mese di ottobre quando il Catania affrontò il Picerno nella gara d’andata. Al “Donato Curcio” (prima storica gara tra i professionisti disputata all’interno dell’impianto lucano) vinsero i rossazzurri grazie al rigore trasformato da Luca Moro nel finale.

Gli uomini di Luciano Mularoni, che anche in quel caso sostituì lo squalificato Baldini, non sfruttarono varie palle gol, prima di realizzare il calcio di rigore che valse la conquista dei 3 punti. Nella vivace prima frazione di gioco il Catania impattò molto bene al match con il mancino di Rosaia parato da Albertazzi (10’). Appena 60” più tardi grande chance non sfruttata dagli etnei con Moro che, dopo essersi liberato con una finta di due difensori, a tu per tu con il portiere si fece deviare in angolo la conclusione. Al 26’ altra opportunità sprecata dagli ospiti con Calapai che incrociò troppo il tiro spedendo fuori il pallone del possibile vantaggio. Si vide anche il Picerno con il tiro di Carrà respinto da Sala in calcio d’angolo (30′).

Ad inizio secondo tempo sciupò un’ottima opportunità Piccolo che perse l’attimo giusto per calciare a rete, centrando i piedi di un difensore (51’). Al minuto 68 altra chance cestinata dall’Elefante sempre con Piccolo che stavolta controllò male la sfera consentendo ad Albertazzi di far suo il pallone. Al 72’ invece Sala decisivo smanacciando in angolo la bordata da fuori di Pitarresi. Al minuto 79 il Catania trovò il gol-vittoria. Moro, ben servito da Greco, si incuneò in area di rigore e, toccato da dietro da un difensore, ottenne il calcio di rigore, trasformato dallo stesso numero 24.

Nello sprint finale prima il Catania sfiorò il 2-0 con la punizione di Provenzano ben respinta dall’estremo difensore melandrino (87’), poi si salvò grazie al palo interno che impedì alla conclusione dal limite di Terranova di insaccarsi alle spalle di Sala (89’). Dopo 4’ di recupero vissuti un po’ in sofferenza l’Elefante tornò a gioire ad un mese esatto dall’ultima volta che lo fece contro la Fidelis Andria.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 79′ Moro (rig.)

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola (86′ D’Angelo), Ferrani, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà (81′ Stasi), Reginaldo, Vivacqua (45′ De Marco); Coratella (64′ Terranova).

A disp. di Palo: Viscovo, Summa, De Franco, Finizio, Alcides Dias, De Ciancio, De Cristofaro, Gerardi.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton (60′ Ercolani), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (83′ Izco), Greco (83′ Ropolo); Piccolo (71′ Provenzano), Moro, Biondi (50′ Russotto)

A disp. di Mularoni: Coriolano, Borriello, Pino, Cataldi, Sipos.

ARBITRO: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Marco Porcheddu (Oristano) e Giuseppe Lipari (Brescia)

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)

AMMONITI: Pinto, Pitarresi, Allegretto, Reginaldo, Rosaia, Calapai

