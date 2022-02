L’AGONIA CONTINUA: rabbia e delusione dei tifosi. Salvate il Catania!

Venerdì 11 febbraio rappresentava il giorno della speranza. Speranza che il silenzio di queste settimane fosse foriero di novità incoraggianti e il Catania potesse essere acquistato da un gruppo imprenditoriale forte, mosso dalla voglia d’investire su un club che rappresenta una delle più importanti città metropolitane d’Italia. Invece la risposta degli imprenditori è stata quella (assai deludente) di disertare l’asta giudiziaria, generando rabbia e delusione nella tifoseria. L’agonia continua ma non è ancora detta l’ultima parola, perchè l’esercizio provvisorio scade il 28 febbraio e vedremo quali sviluppi potranno esserci per evitare un disastro peggiore.

Il dramma si è già consumato con la dichiarazione di fallimento del Tribunale che, prendendo atto dell’istanza avanzata dalla Procura, a dicembre non poteva fare altro che decidere di staccare la spina al Calcio Catania 1946. Ma si può ancora salvare il salvabile, malgrado si sia persa un’occasione molto importante. Tuttora, in attesa di comunicazioni ufficiali della curatela, il Catania respira. Resta da capire per quanto tempo. Basterebbe che i soggetti potenzialmente interessati non si limitassero alle semplici interlocuzioni, facendo il passo decisivo. Senza indugio.

Perchè chi vuole fare calcio in maniera seria, investendo sul Catania avrebbe l’opportunità di puntare su una piazza affamata di pallone, con un parco giocatori interessante, una realtà storica del calcio italiano. Lo abbiamo ripetuto tante volte, dl di là del delicato contesto economico-finanziario in cui viviamo Catania non può non essere appetibile. Sarebbe anche il caso che le istituzioni locali e regionali si dessero una svegliata, trattandosi di “vicenda di particolare interesse sociale”, come l’ha definita testualmente il Palazzo di Giustizia etneo. Le possibilità si sono ridotte sensibilmente ma l’appello, l’ennesimo che rivolgiamo, è quello di salvare il Catania finchè si è in tempo.

