MAGRI’ (Pres. Virtus Francavilla): “Possiamo essere la mina vagante, sogno la Serie B”

Antonio Magrì, Presidente della Virtus Francavilla, si gode l’ottima posizione in classifica dei biancazzurri intervenendo sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno: “Non è un miracolo, i miracoli li fanno altri. Diciamo che è il frutto della programmazione di questi anni. Non era attesa questa posizione di classifica, ma nel tempo ci siamo consolidati sia come società che a livello strutturale. In questo modo siamo arrivati fin qui. Siamo molto attenti alla sostenibilità; aspetto fondamentale per andare avanti è l’equilibrio nella gestione. Si pensi che abbiamo valorizzato i giovani e realizzato importanti plusvalenze. Non a caso siamo secondi a livello di minutaggio dei giovani in tutta la Lega. Credo ci siano squadre più attrezzate di noi come Bari, Avellino e Catanzaro. Noi però possiamo essere la mina vagante, magari volando sulle ali dell’entusiasmo. Serie B? Per noi è un sogno che mi piacerebbe raggiungere, ma solo grazie alla programmazione e senza svenarsi economicamente”.

