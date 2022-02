DI MARZIO: “Da Catania a Padova, tante piazze storiche in C. Campionato merita massima visibilità”

Omaggiato di una maglia ufficiale e di una targa dalla Juve Stabia nei giorni scorsi onorando la memoria di Gianni Di Marzio, il figlio Gianluca si è soffermato a mezzo stampa sulla visibilità del campionato di Serie C: “Fatalità in questo campionato, nei tre gironi ci sono tantissime squadre che papà ha allenato. Palermo, Catania, Juve Stabia, Padova… tantissime realtà e piazze che vivono di calcio, soprattutto nel girone C. A me dispiace quando il campionato di Lega Pro viene un pò snobbato dalle testate nazionali anche importanti, vedendo soltanto il lunedì le pagine dedicate ai risultati ma poi dal martedì a volte fai fatica a riscontrare anche soltanto la lettera C. Penso invece che il campionato meriti una visibilità diversa, io nel mio piccolo cercherò di dare sempre più visibilità a chi ne ha meno. Penso alla C ma anche la D. C’è un mondo che va sviluppato, raccontato. Da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno e la massima visibilità per questo torneo e le piazze storiche di questo campionato”.

