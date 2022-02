CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: probabili formazioni. Monteagudo o Claiton in difesa?

Catania a caccia di una vittoria che, tra le mura amiche, manca da dicembre e Virtus Francavilla in cerca di conferme vivendo uno splendido momento di forma, forte di un meritato terzo posto in classifica. Partita molto interessante, quella che opporrà le due formazioni nel pomeriggio al “Massimino”.

A meno di sorprese, mister Baldini dovrebbe schierare il consueto 4-3-3 riconfermando Sala in porta, così come Pinto ed Albertini (grande ex dell’incontro) sulle fasce. Al centro oltre a Lorenzini troveremo uno tra Monteagudo e Claiton. In mediana potrebbe esserci spazio per Rosaia, Cataldi e Greco, ma non si escludono scelte diverse considerando anche la gara ravvicinata con la Paganese. Per quanto riguarda il reparto offensivo, vedremo se si registrerà il ritorno di Russini sulla sinistra, con Biondi o Piccolo nella corsia opposta (c’è anche l’ipotesi Russotto). Punta centrale Luca Moro che proverà ad incrementare il proprio bottino di reti.

In casa Virtus Francavilla mister Taurino quasi certamente opporrà il classico 3-5-2 composto da Nobil in porta; Miceli, Caporale e Delvino (di ritorno dalla squalifica) a completamento del reparto arretrato. In mediana spazio a Prezioso, Toscano e Tchetchoua con Pierno e Ingrosso sugli esterni, in avanti dovrebbe scendere in campo il duo Patierno–Maiorino.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi (Pesaro) e Tiziana Trasciatti (Foligno). Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido). L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 258 (Satellitare), online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

