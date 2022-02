MERCATO: nuovo difensore per il Catania? Valutazioni in corso

Nei giorni scorsi il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino ha confermato la possibilità che il Catania reperisca sul mercato degli svincolati un nuovo difensore. L’idea c’è e, dal punto di vista finanziario, i curatori fallimentari hanno già dato l’ok. Pellegrino, che ha ricevuto in questi giorni la proposta di qualche profilo potenzialmente interessante per irrobustire anche numericamente il reparto arretrato, non ha ancora sciolto le riserve. L’eventuale innesto in difesa arriverebbe solo rispettando determinate condizioni contrattuali ed economiche, inoltre dovrà essere perfettamente funzionale alle esigenze caratteriali e tecniche della squadra di mister Francesco Baldini. Valutazioni in corso, attendendo inoltre cosa succederà l’11 febbraio, data in cui si terrà l’attesa asta fallimentare per l’acquisizione del ramo calcistico aziendale del Catania.

