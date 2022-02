SERIE C – Ghislandi (Turris): “Catania, dopo il gol credevo fortemente di pareggiare…”

Davide Ghislandi, autore dell’unico gol della Turris contro il Catania, torna sulla partita persa a Torre del Greco e guarda avanti con fiducia, ai microfoni di metropolisweb.it: “Può succedere di perdere, ma non dobbiamo mai perdere di vista i nostri principi di gioco che ci hanno portato lì dove siamo adesso. Quando ho messo in rete la respinta del portiere, credevo fortemente che alla fine potessimo pareggiare la partita. Poi purtroppo è arrivato il definitivo 1-3 del Catania. Ogni squadra adesso è agguerrita per raggiungere il rispettivo obiettivo. A Latina sarà una Turris con grande voglia di fare una grande prestazione. Contro il Catania non abbiamo fatto bene sotto questo aspetto”.

