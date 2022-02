SEGNALI DI VITA: Greco crea e Simonetti finalizza, il Catania vince a Castellammare

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania vince 0-2 sul sintetico di Castellammare di Stabia grazie alla doppietta del centrocampista Pier Luigi Simonetti, abile nel finalizzare due situazioni di gioco create da Greco. Segnali importanti arrivano dalla squadra in un momento critico sul piano societario, con i ragazzi di Baldini autori di una prova solida e convincente in casa della Juve Stabia.

LA CRONACA

Le iniziali fasi di studio vedono il Catania creare densità sulla fascia sinistra con due cross di Pinto che non si traducono in potenziali occasioni da rete. La Juve Stabia, schierata da Sottili con il 4-2-3-1 e quattro interpreti iniziali diversi rispetto alla gara di Palermo, impersona la contesa in modo rinunciatario. La prima azione degna di nota infatti è di marca etnea: al 19′ Greco controlla e calcia a seguire dall’interno dell’area di rigore indirizzando il pallone fuori alla destra del portiere. Alla mezz’ora del primo tempo si materializza il vantaggio etneo: Simonetti apre e chiude una bella triangolazione con Greco finalizzando il passaggio del compagno di squadra. Per il centrocampista prelevato nel mercato di riparazione dal Piacenza si tratta del primo gol in maglia rossazzurra. A cinque minuti dall’intervallo il Catania ha l’opportunità di raddoppiare con uno scatenato Greco che, innescato da Biondi, si invola verso la porta stabiese incrociando la conclusione di destro con traiettoria larga sul palo più lontano. Al 42′ la Juve Stabia effettua l’unico tiro in porta del primo tempo con Stoppa che tira centralmente. Nel terzo minuto di recupero concesso dall’arbitro Galipò gli etnei sfiorano lo 0-2 con Rosaia che calcia a botta sicura addosso a Panico. Le due squadre rientrano nello spogliatoi con il Catania avanti di un gol.

La gara riprende con Sottili che effettua due cambi gettando nella mischia Davì e Della Latta e richiamando in panchina Altobelli e Ceccarelli. Il Catania spinge il piede sull’acceleratore e al 48′ perviene al raddoppio nuovamente con Simonetti. Il centrocampista sigla la doppietta personale spingendo in rete un corner calciato da Greco. Il sigillo dello 0-2 ad inizio ripresa indirizza la contesa dalla parte dei rossazzurri, i quali gestiscono il vantaggio acquisito senza rinunciare però ad attaccare. Al 49′ Biondi calcia sull’esterno della rete, al 57′ né Greco né lo stesso Biondi sono abbastanza risoluti nei pressi della linea di porta. Il Catania tenta di sfruttare la leziosità della difesa di casa ma Biondi viene stoppato da Panico al momento di concludere (67′). La Juve Stabia prova a farsi vedere dalle parti di Sala con un cross di Davì respinto con i pugni dall’estremo difensore rossazzurro (71′). La classica girandola delle sostituzioni (il Catania cambia l’intera linea d’attacco con gli ingressi di Piccolo, Sipos e Russini) non inverte il trend della partita che scivola sul risultato finale di 0-2 in favore del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***