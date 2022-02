FINO ALLA FINE… gli sfottò del pubblico stabiese caricano il Catania, sorridono i tifosi rossazzurri

Accolti più volte negli stadi al grido di “falliti” e sfottò di ogni tipo, i rossazzurri reagiscono con cuore, grinta e orgoglio. Nonostante mille difficoltà il Catania rialza subito la testa, dopo l’incidente di percorso in occasione dello sfortunato confronto casalingo con il Picerno. La risposta di traduce con una vittoria a Castellammare di Stabia per 2-0, regalando una piccola soddisfazione alla decina di tifosi giunti da Catania.

“Fino alla fine, forza Catania”: questo lo striscione esposto nel Settore Ospiti in cui s’identifica la squadra di Mularoni (Baldini ancora squalificato), la quale recepisce perfettamente il messaggio dei tifosi imponendosi su un campo ostico. La risposta del tifo organizzato stabiese non si è fatta attendere: “Fino alla fine, Catania m****”, scandendo ripetutamente tale coro in Curva Sud con l’idea d’innervosire i rossazzurri.

Il risultato ottenuto è stato l’esatto contrario, non facendo altro che caricare il Catania, capace di dominare per lunghi tratti un incontro che, se si fosse concluso con 3-4 gol di scarto, nessuno avrebbe avuto alcunchè da ridire. Boccone amaro per i sostenitori della Juve Stabia dopo il secondo ko consecutivo in campionato, possono sorridere invece i catanesi. Sperando che nessuno stacchi la luce ad una squadra che lotta in campo con estrema generosità e spirito di sacrificio.

