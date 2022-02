SERIE C: 27/a giornata, risultati e classifica. Catania a +4 dai Play Out. Cadono Messina e Palermo

Riportiamo di seguito i risultati della 27/a giornata del girone C di Serie C con la classifica aggiornata, in attesa del posticipo serale Campobasso-Monopoli. In chiave salvezza vincono Catania e Monterosi Tuscia. Brutte sconfitte per Messina e Palermo. La Virtus Francavilla, prossima avversaria del Catania, piega le resistenze dell’Avellino. Vince il Bari a Torre del Greco. Sospesa al 51′ sullo 0-0 per nebbia Vibonese-Taranto, rinviata a data da destinarsi.

RISULTATI

Juve Stabia 0-2 Catania (30′ Simonetti, 50′ Simonetti)

Monterosi Tuscia 3-1 ACR Messina (9′ Ekuban, 44′ Costantino, 73′ Costantino, 96′ Marginean)

Picerno 0-2 Latina (37′ Jefferson, 93′ Carletti)

Catanzaro 1-0 Paganese (55′ Biasci)

Fidelis Andria 1-1 Potenza (14′ Di Piazza, 43′ Cuppone)

Foggia 4-1 Palermo (4′ Di Paolantonio, 24′ Brunori, 35′ Merola, 56′ Garofalo, 68′ Curcio)

Turris 0-1 Bari (32′ Cheddira)

Vibonese 0-0 Taranto (rinviata)

Virtus Francavilla 1-0 Avellino (52′ Mastropietro)

Campobasso – Monopoli (fischio d’inizio ore 21:00)

CLASSIFICA

1. Bari 55

2. Catanzaro 48

3. Virtus Francavilla 47

4. Avellino 45

5. Monopoli 43

6. Palermo 42

7. Turris 39

8. Latina 38

9. Foggia 36

10. Picerno 36

11. Taranto 34

12. Juve Stabia 33

13. Catania 30

14. Monterosi Tuscia 30

15. Campobasso 27

16. Paganese 26

17. ACR Messina 23

18. Potenza 22

19. Fidelis Andria 20

20. Vibonese 16

