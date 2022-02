SERIE C – Di Bari (all. Fidelis Andria): “Con Catania e Foggia meritavamo di più. Crediamo nella salvezza”

Secondo pareggio consecutivo per la Fidelis Andria di Vito Di Bari, il quale ribadisce che la sua squadra avrebbere meritato qualcosa in più nelle ultime apparizioni: “Siamo in credito. Ci manca qualcosa sia col Catania che a Foggia, ma prendo quanto di buono fatto. Dobbiamo migliorare in fase di ripartenza e soprattutto nell’ultimo passaggio ma la squadra è viva, ci siamo, crede fortemente nella salvezza. Abbiamo intrapreso il percorso giusto. La Fidelis è una squadra che se gioca può fare male a tutti e lo abbiamo dimostrato. Sarà un cammino duro ma sono molto, molto fiducioso”.

