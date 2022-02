SERIE C – Colucci (all. Picerno), testa al Catania: “Exploit Moro fa piacere. Spero sia una bella partita”

Come il Catania, anche il Picerno torna alla vittoria che mancava dal 22 dicembre: i rossazzurri non vincevano dal 2-0 inflitto al Palermo, i lucani dall’1-0 ai danni della Vibonese.

Il ritorno al successo del Picerno arriva contro una delle squadre più attrezzate del girone C di Serie C, il Monopoli, sconfitto con un rotondo 3-0. L’allenatore Leonardo Colucci, abituato a giocare a viso aperto, pensa già al Catania, avversario sabato al “Massimino”: “Moro è forte, va piacere vedere questi italiani. Baldini lo conosco e fa giocare bene le proprie squadre, spero e mi auguro che sia una bella partita e poi vedremo quale sarà il risultato finale”, le parole di Colucci ai microfoni di tuttoc.com aggiungendo, in merito al coefficiente di difficoltà del campionato: “E’ un campionato difficilissimo, ci sono state un sacco di sorprese come il Bari che perde in casa con il Messina. Ogni partita è da tripla, per esempio il Messina ha pareggiato anche a Palermo con due gol di svantaggio. E’ un campionato livellato verso l’alto, guardiamo sempre dietro con la distanza dalla quintultima perché è un campionato livellato verso l’alto e bisogna avere tanto equilibrio perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

VIDEO: gli highlights del 3-0 picernese contro il Monopoli

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***