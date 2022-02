STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Catania, sospiro di sollievo ma dubbi sull’esercizio provvisorio…”

Luca Bargellini, attraverso un articolo redatto per il portale nazionale tuttoc.com si sofferma sulla scelta del Tribunale etneo di prorogare l’esercizio provvisorio fino al 7 marzo fissando una nuova asta per il 4 dello stesso mese. Una decisione che “ha fatto tirare un sospiro di sollievo non solo alla piazza siciliana, ma anche a tutta la Serie C – si legge – Ci sono ancora altri 20 giorni di tempo per trovare una soluzione. O meglio: un acquirente. Che dia un presente e un futuro al Catania. Attenzione, però, al rovescio della medaglia. Il dubbio, infatti, è che l’esercizio provvisorio possa essere usato indirettamente come strumento per traghettare la squadra fino al termine della stagione a suon di rinnovi e aste deserte. Non sarebbe la prima volta. Alla fine, se oblio deve esserre che arrivi velocemente e con il minor dolore possibile. Di agonia ne abbiamo già vissuta a sufficienza”.

