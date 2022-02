ULTRAS BOYS PARMA 1977: “Onoriamo Ciccio Famoso”

Gli ultras Boys Parma 1977 ricordano Ciccio Famoso, fondatore del movimento ultras a Catania e capo della Falange. Lo fanno attraverso l’esposizione di uno striscione con scritto “Onoriamo Ciccio Famoso”. Il noto gruppo ultras gialloblu è in rapporti amichevoli con gli Irriducibili rossazzurri essendo stati in più di un’occasione negli anni ospiti in Curva Sud allo stadio “Angelo Massimino” e viceversa nella Nord del “Tardini”.

Da comunicati emessi nel tempo, si legge che più che amicizia i gruppi organizzati delle due squadre hanno stretto una vera e propria fratellanza: “Pranzi, cene, mangiate, dormite, fumate, bevute (…e qualche vomitata) hanno consolidato la nostra unione ULTRAS; due Gruppi e due città differenti…ma che alla fine hanno in comune molti aspetti di vivere lo stadio e di vivere ultras sette giorni su sette”. Il gesto particolarmente apprezzato dai tifosi del Parma fu quando una delegazione degli Irriducibili lasciarono un mazzo di fiori al cimitero di Piratello di Imola per Matteo Bagnaresi, ultras parmense travolto e ucciso da un pullman nell’area di servizio Crocetta in provincia di Asti il 30 marzo del 2008.

