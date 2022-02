VERSO CATANIA-PAGANESE: etnei alla ricerca della terza vittoria consecutiva

Archiviata la prima vittoria interna del nuovo anno, il Catania proverà a continuare l’ottimo percorso delle ultime cinque giornate – dove l’Elefante ha raccolto 10 punti su 15 – battendo anche la Paganese nel recupero della ventiduesima giornata. Il prossimo avversario degli etnei non si presenterà come la classica vittima sacrificale, attenzione a non sottovalutare una compagine che già all’andata ha sorpreso i ragazzi di Baldini.

Gli azzurrostellati occupano attualmente il 16º posto in coabitazione con l’ACR Messina a quota 26 punti, quindi in piena zona Playout, e sono attanagliati da una grave crisi di risultati. Un eventuale successo esterno della formazione di mister Grassadonia, che sarebbe il primo dell’intera stagione, rilancerebbe le ambizioni di salvezza diretta dei campani, risucchiando nuovamente il Catania nella zona calda. Viceversa una vittoria dei padroni di casa porrebbe quasi del tutto la parola fine sull’obiettivo del mantenimento della categoria dell’Elefante, che guarderebbe più da vicino la griglia Playoff, attualmente distante sei lunghezze.

Nonostante i precedenti ed i pronostici sorridano al Catania, nella sfida del “Massimino” non bisognerà mai abbassare la guardia, perché il rischio di incappare in clamorosi scivoloni è sempre dietro l’angolo. La gara tra Catania e Paganese inoltre porrà di fronte il secondo miglior attacco (quello degli etnei con 43 centri in 27 gare ed una media di 1,6 gol per partita) e la seconda peggior difesa (azzurrostellati che hanno subito 44 reti in 27 gare ed una media di 1,63 reti incassate). La Paganese possiede anche l’ultimo posto per rendimento esterno (al pari del Potenza), con appena 3 pareggi conquistati in 13 sfide complessive, ed una differenza reti molto negativa (-19) frutto di 6 gol realizzati (peggior attacco esterno) e 25 subiti (terza peggior difesa).

