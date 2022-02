VERSO CATANIA-PICERNO: Russini ci sarà, da capire se dal 1′ oppure a gara in corso

Fatta l’infiltrazione alla caviglia preannunciata da mister Francesco Baldini, l’esterno offensivo del Catania Simone Russini sarà regolarmente disponibile per il confronto casalingo con il Picerno. Rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro di Torre del Greco, l’ex attaccante del Cesena scalpita per fare ritorno in campo sabato pomeriggio al “Massimino”. Da verificare se Baldini deciderà d’inserirlo direttamente dall’inizio, oppure assumerà la decisione di fargli fare minutaggio nel corso del match. In ogni caso Russini figurerà nuovamente tra i convocati del tecnico di Massa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***