VERSO FIDELIS ANDRIA-CATANIA: gli etnei ritrovano da avversario Di Piazza

Il prossimo turno di campionato vedrà il Catania affrontare una diretta concorrente alla salvezza: la Fidelis Andria. La sfida contro i biancazzurri, in programma domani pomeriggio alle 14:30 presso lo stadio “Degli Ulivi”, sarà anche l’occasione per rivedere una vecchia conoscenza etnea: Matteo Di Piazza. Il nativo di Partinico, dopo essere cresciuto con le giovanili etnee, ha girato spesso l’Italia riuscendo ad esordire nella prima squadra rossazzurra solamente nel Gennaio 2019, dopo aver abbandonato il Cosenza in Serie B ed accettando proprio l’offerta del Catania. In totale, dal 2019 al 2021, il classe ’88 disputò 60 incontri, realizzando 19 reti e 3 assist ma evidenziando, oltre alle caratteristiche da velocista abile ad attaccare la profondità, un carattere particolare ed un feeling poco costante con la porta avversaria.

Anche il terzino Leonardo Nunzella ha militato tra le fila del Catania, tuttavia salterà il match non essendo stato inserito nella lista dei convocati. Approdò alle pendici dell’Etna, in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Lanciano, nella stagione ’15/16, totalizzando complessivamente 33 presenze, condite da 2 reti (contro Benevento ed Akragas) e 3 assist. Nonostante il calciatore brindisino abbia tutto sommato ben figurato con la maglia rossazzurra, l’allora dirigenza etnea non fu convinta dalle qualità del ragazzo, decidendo di non confermarlo in rosa e decretando così la fine della sua avventura siciliana.

