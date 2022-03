SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra dalla squalifica Moro, cinque diffidati e tre squalificati

Dopo la partita Avellino-Catania, che ha visto i rossazzurri uscire vittoriosi dal confronto del “Partenio-Lombardi”, riepiloghiamo la situazione disciplinare in vista del match esterno con il Potenza fissato per il prossimo fine settimana. Rientra dalla squalifica (e dalla Nazionale Under 20) Luca Moro. Squalificati, invece, mister Francesco Baldini, Claiton e Filippo Lorenzini tutti per una giornata. In regime di diffida Alessandro Provenzano, Andrea Sala, Riccardo Cataldi, Luca Ercolani e Alessandro Albertini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***