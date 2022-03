ASS. PARISI: “Scadenza esercizio provvisorio spada di Damocle. Aspettiamo, cerchiamo di capire…”

Intervento dell’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi ai microfoni di ‘Unica Night’, su TeleJonica, in attesa di capire cosa deciderà di fare il Tribunale etneo

“E’ triste perchè non una sola offerta è stata presa in considerazione dal Tribunale dopo tutto quello che è accaduto, partendo dalla prima impostazione targata Sigi fino ad arrivare ad oggi. L’esercizio provvisorio sta per scadere, questa è una spada di Damocle sulla testa che non ci fa stare bene. Noi abbiamo fatto veramente di tutto per assecondare all’epoca le trattative nell’ottica di chi voleva acquistare il Catania dalla Sigi, adesso trattandosi di un bando ne abbiamo parlato in maniera molto larga, l’amarezza è tanta. Aspetteremo, cercheremo di capire quel che potrà accadere innanzitutto sull’esercizio provvisorio. Ci sta partire con un capitale sociale di 10mila euro per le conseguenze che possono esserci su un capitale versato se l’affare non va a buon fine. Il sig. Mancini ha parlato del problema PEC, tutto è stato fatto al fotofinish e l’errore ci poteva stare, ma oggi questo errore purtroppo ci mette nelle condizioni che nessuno si è presentato all’asta. Attendiamo con cautela e speriamo che accada qualcosa, non so cosa da qui a lunedì e quali saranno le ragioni che farà valere il sig. Mancini”.

“Noi gli appelli li abbiamo fatti cercando anche di stimolare l’appetito di Tacopina e di chi lo stava seguendo attraverso tutta una serie di iniziative. Abbiamo lavorato notte e giorno per la convenzione approvata in gunta. E’ stato fatto un lavoro faticoso per fare capire che il Comune di Catania doveva essere protagonista portando avanti tutta un serie di atti importanti, come la riqualificazione dello stadio che a breve prenderà corpo e pubblicheremo il bando presumo entro 30 giorni. La delibera è stata fatta, le risorse ci sono. Entro giugno dovrebbero partire i lavori“.

