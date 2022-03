PELLEGRINO: “Non ci piegheremo finchè ci sarà ancora un filo di speranza”

“Andiamo avanti e come ho sempre detto onoriamo l’impegno della partita, in attesa che si arrivi a lunedì 7. Non ci piegheremo mai finché ci sarà ancora un filo di speranza. Noi abbiamo il dovere, fino all’ultimo secondo, di tenere in vita il Catania in qualsiasi maniera”. Queste le parole del Direttore Sportivo rossazzurro Maurizio Pellegrino a La Gazzetta dello Sport, in vista del confronto casalingo con il Monterosi dopo la mazzata arrivata dal Tribunale circa l’asta andata deserta per la seconda volta.

