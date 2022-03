AVELLINO-CATANIA: previsioni meteo al “Partenio-Lombardi”

Mercoledì 23 marzo, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Partenio-Lombardi” per il match tra Avellino e Catania, valido per la 10/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Secondo le previsioni meteo raccolte, a differenza del mese scorso in cui una fitta nevicata ha costretto l’arbitro a rinviare la disputa dell’incontro, stavolta nel corso della gara si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con venti di moderata intensità ed una temperatura percepita di circa 14-15 gradi.

