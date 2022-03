BALDINI: “Spina staccata, primo tempo non giocato dal Catania. Zero alibi, voglio una reazione immediata”

Mister Francesco Baldini analizza la disfatta di Foggia, in conferenza stampa. Queste le parole riprese da TuttoCalcioCatania.com:

“La squadra non ha attaccato la spina prima della partita, assolutamente. Abbiamo preso l’1-0 su una palla in uscita e sapevamo della pressione del Foggia, perchè conosciamo molto bene le squadre di Zeman. Il Catania non ha giocato nel primo tempo ed era disordinato, mi prendo le responsabilità. C’è grande rammarico perchè questi ragazzi hanno sempre onorato la maglia in una stagione complicata e noi abbiamo l’obbligo di farlo fino alla fine senza andare a cercare alibi. Ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che se vogliono cercare alibi ne possono trovare un milione. Ma non gli è concesso. Non gli era concesso quando si vinceva, non gil è concesso adesso di staccare la spina. Oltretutto non siamo ancora salvi, bisogna pedalare fino alla fine. Non ci possiamo permettere di fare queste figure. Ripeto, la responsabilità è mia. La fortuna è che tra pochi giorni rigiochiamo, anche se sarà una gara complicata. Voglio vedere immediatamente una reazione“.

“Sono arrabbiato per tutto il primo tempo disputato, non abbiamo fatto niente di quello che sapevamo dopo avere studiato tante piccole cose. Anche nei movimenti sul fallo laterale non siamo riusciti a prendere palla. Di giocatori ne avrei dovuti cambiare undici, compreso il portiere. Qualcosa è successo, dobbiamo parlare domani a mente fredda e capire cosa. Abbiamo fatto un lavoro importantissimo in mezzo a mille difficoltà e non ho nessuna intenzione di buttarlo via. Non mi passa per la testa di concedere alibi”.

“Adesso si riparte ritrovando tutto quello che abbiamo sempre avuto. Non è che improvvisamente siamo diventati scarsi. Dobbiamo ritrovare cattiveria agonistica, un certo tipo di gioco, pressing, capacità di muovere la squadra; tutto questo, per la prima volta da quando alleno questa squadra, non c’è stato. La confusione in campo dopo avere subito il primo gol è stata incredibile. Avevamo deciso di giocare con due mediani e Greco a dare fastidio a Petermann per poi ripartire ma non abbiamo avuto neanche il tempo di ragionarci avendo perso palla proprio nella mediana, la linea non riusciva ad accorciare e negli spazi sappiamo la bravura del Foggia e delle squadre di Zeman”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***