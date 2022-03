BALDINI: “A Vibo abbiamo giocato in casa, vinciamo anche la prossima per cambiare obiettivo. Possiamo centrare i playoff”

Mister Francesco Baldini si gode i tre punti ottenuti contro la Vibonese, speranzoso di riuscire a dare continuità agli ultimi risultati conseguiti dal Catania. Queste le parole di Baldini nel post-gara evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Quando affronti una squadra come la Vibonese che ha vinto in settimana il recupero di una partita e gioca con le ultime speranze di salvezza, sono sempre gare complicate. Abbiamo avuto la premura di sbloccarla subito. Mi piace questo, ma mi preoccupa anche perchè poi si rischia di perdere la concentrazione, invece i ragazzi sono stati bravi e un pò più sporchi rispetto al solito, ma il risultato era la cosa più importante. Hanno capito che la partita era più complicata e sporca delle altre, interpretando bene i momenti dell’incontro, quando si deve giocare la palla e quando, invece, fai più fatica e devi giocare magari sulle seconde palle”.

“Sipos? Sa di avere fatto una cavolata. E’ un ragazzo molto giovane, gli ho detto – visto che io ricoprivo il ruolo di difensore – che in Italia i difensori sono molto bravi a provocare. Lui ha fatto l’errore di reagire, era dispiaciutissimo e quasi in lacrime a fine gara perchè sapeva di averci un pò complicato la vita però si impara dagli errori, lui sa di avere sbagliato e gli servirà per il futuro. Speriamo che la sanzione non sia pesante. Lui lavora sempre alla grande, mi dispiace perchè è tornato al gol. Questa ingenuità ha rovinato un pò la giornata. Ho fiducia nella totalità della rosa. Non sono scesi in campo dal 1′ Biondi, Cataldi e Izco, giocatori che in qualsiasi momento possono giocare e fare bene, mi dispiace che faremo i conti con alcune assenze causa squalifica ma sono tranquillo in vista della prossima gara”.

“Rammarico per non avere mantenuto inviolata la porta? Nello spogliatoio a fine partita ho chiesto ai ragazzi, mentre festeggiavano, un attimo di silenzio perchè il gol nasce da una palla inattiva e dal fatto che – non so se per distrazione o calo di concentrazione – non abbiamo mosso la linea come facciamo di solito. Se lo avessimo fatto, l’attaccante che ha ricevuto palla sull’esterno sarebbe stato in fuorigioco. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine, abbiamo già commesso l’errore sul 3-0 domenica scorsa concedendo un rigore, non ci meritiamo di soffrire fino alla fine, non voglio questo”.

“I tifosi sono il nostro 12° uomo in campo e non è una frase fatta, non ho bisogno di fare il ruffiano. Quello che è nato tra noi ed il nostro popolo continua ad essere sempre più bello. Avrei una voglia incredibile di giocare le prossime partite con il numero massimo possibile di tifosi allo stadio. A Vibo abbiamo giocato in casa, questa è la cosa più bella. E’ arrivata una vittoria che pesa tantissimo ma sarà ancora più importante fare una grande prestazione mercoledì. Abbiamo bisogno di tutto il nostro popolo, riuscendo a centrare un altro risultato importante vedremmo la classifica in maniera diversa, puntando ad un obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Io guardo sempre davanti, cerco di migliorare e questa squadra ha la possibilità di poter centrare i playoff. Se ci dovessimo riuscire diventeremmo antipatici da affrontare per tutti. Intanto era importante vincere a Vibo, sarà importantissimo fare altrettanto nella prossima gara e poi ce la giocheremo sicuramente. Il presidente rossoblu Caffo a fine gara si è complimentato con i ragazzi per quello che stanno facendo, onorando al massimo questa maglia. Mi ha dato grande soddisfazione il fatto che gli avversari riconoscano i meriti di questi ragazzi”.

