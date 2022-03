BIONDI: “Lavoriamo per limare gli errori, avanti senza limiti. Bello giocare in questo Catania. Passione indescrivibile dei tifosi”

Autore del gol decisivo ai fini della vittoria a Vibo Valentia, il rossazzurro Kevin Biondi parla in questi termini del successo conseguito:

“La partita era diventata spigolosa, purtroppo nel secondo tempo ci siamo un pò complicati la vita da soli ma la squadra ha reagito riuscendo a portare a casa il risultato. Non abbiamo mai avuto la sensazione di non vincere, sapevamo di essere in controllo della gara ma bisogna ancora lavorare per gestire meglio i momenti del match. Siamo comunque contenti di questa vittoria, cerchiamo di lavorare il più duramente possibile per limare gli errori commessi”.

“Quando trovi una collocazione fissa in campo aumenta la convinzione in quello che fai, io devo solamente proseguire su questa strada, mettendomi a disposizione della squadra. Tanti tifosi etnei a Vibo? Catania è fatta così, la passione che ha per la storia di questa maglia e città è qualcosa d’indescrivibile, speriamo di continuare come stiamo facendo e che ci facciano proseguire la stagione. Obiettivo playoff? Guardiamo partita dopo partita, pensiamo al Campobasso e poi vedremo cosa succederà nelle gare successive. Non ci poniamo limiti, tiriamo fuori il massimo. E’ bello giocare in questo Catania perchè si vede la voglia di correre per il compagno di ognuno di noi, di fare una corsa in più se necessario. E’ anche divertente giocare in questa squadra. Il mio gol? Mi sono trovato lì, ho visto la porta ed ho pensato soltanto ad impattare la palla nel migliore dei modi. Fortunatamente è andata bene”.

