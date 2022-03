CAMPOBASSO: trasferta libera per i tifosi a Catania

La gara Catania-Campobasso di mercoledì 16 marzo, valevole per la 32/a giornata di Serie C girone C ed in programma alle ore 21.00, vedrà anche la presenza dei tifosi molisani allo stadio “Angelo Massimino”. Gli organi competenti hanno infatti dato il via libera ai sostenitori rossoblu con la prevendita dei biglietti partita in mattinata attraverso il circuito Ticketone. Non vi è obbligo di tessera di fidelizzazione per il Settore Ospiti, tagliandi disponibili al costo di € 4,00 + € 1,00 (prevendita).

