CATANIA: trasferte di Foggia ed Avellino consentite ai tifosi residenti

In vista delle prossime due trasferte consecutive per il Catania, rispettivamente impegnato contro Foggia ed Avellino allo stadio “Zaccheria” (domenica 20 marzo) e “Partenio-Lombardi” (mercoledì 23 marzo), l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catania per il solo Settore Ospiti”; implementazione del servizio di stewarding. Nessun divieto di trasferta, dunque, per i tifosi rossazzurri che potranno regolarmente seguire la squadra di Baldini lontano dal “Massimino” ma solo se residenti nel Catanese.

