CATANIA 1-1 CAMPOBASSO: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dalla pagina Facebook ufficiale del Calcio Catania) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 32/a giornata del girone C di Serie C, pareggiato dal Catania contro il Campobasso allo stadio “Angelo Massimino”.

Nelle battute iniziali dell’incontro i rossazzurri hanno il merito di sbloccare il risultato con Russini, abile ad aggredire lo spazio intercettando il pallone per poi involarsi verso l’area e battere il portiere molisano. Nei primi minuti della ripresa è invece la formazione ospite a trovare, in qualche modo, la via della rete con Bontà. Rossoblu in dieci uomini per l’espulsione di Pace nel corso del secondo tempo.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA (potrebbe essere necessario attendere qualche secondo per il caricamento del filmato)

